Avcılar'da alkollü direksiyon sallayınca kaza kaçınılmaz oldu

İSTANBUL Avcılar'da, Suriye uyruklu Salih Siyaman'ın alkollü bir şekilde direksiyon başına geçince kaza da beraberinde geldi. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki bir alışveriş merkezine ait merdivenin altına girerek durabildi.

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Avcılar'da saat 20.30 sıralarında Avcılar D - 100 yan yol Beylikdüzü istikametinde kaza meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Suriye uyruklu Salih Siyaman'ın kullandığı 34 JD 1460 plakalı otomobil, seyir halindeyken aşırı hızdan dolayı kontrolden çıktı.

Otomobil önce kaldırıma çıktı ardından bir alışveriş merkezinin merdivenlerinin altına girerek durabildi. Sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Ürdün uyruklu Ahmet Sa Elayyan ile Khaled Awad Suleiman Alrafayia araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından otomobil içinde sıkışan 3 kişiyi yaralı olarak kurtardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ürdün vatandaşı olan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Aracın içerisinden boş içki şişeleri çıktı

Alışveriş merkezinin merdivenleri altına girerek hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla çekilerek kaza yerinden kaldırıldı. Otomobilin içinde çok sayıda boş içki şişesi görüldü.