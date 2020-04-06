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Deniz Türüç'ten Belhanda yorumu: Herkes hak ettiğini alır

Instagram üzerinden canlı yayın yapan Fenerbahçeli Deniz Türüç, Belhanda'yla ilgili gelen bir soruyu okudu. Türüç, "Herkes hak ettiğini alır" dedi.

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Koronavirüs salgını nedeniyle evde kendini karantinaya alan Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç, Instagram'dan canlı yayın yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kavga ettiği Faslı futbolcu Belhanda'yla ilgili gelen soruyu da yanıtladı.

"Herkes hak ettiğini alır"
Deniz, "Biri Belhanda'ya iyi koydun yazmış. Herkes hak ettiğini alır" dedi.

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