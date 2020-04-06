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İstanbullular korona tedbirlerine uydu

İstanbul trafiğinde de yüzde 13 seviyelerinde yoğunluk görülürken, yolculuk yapanların maske kurallarına uyması sevindirdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirler kapsamında bulunan toplu taşımada maske takma zorunluluğuna vatandaşların uyduğu görüldü. İstanbul'da da haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için toplu taşıma kullanan İstanbullular maskelerini takarak yolculuk etti.

Trafik durumu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik verilerine göre ise, İstanbul'da saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 13 seviyelerinde gerçekleşti.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde hafif trafik hakimken, diğer kritik noktalarda trafik akıcı seyrediyor.

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