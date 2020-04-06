Siirt'te köyler karantina altına alındı il sağlık müdürü de koronavirüslü çıktı

SİİRT'in Taşyaka ve Kayahisar köylerinde pozitif vakaları görülünce köylerde hemen karantina uygulaması başlatıldı. Öte yandan Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür'ün de koronavirüse (kovid-19) yakalandığı yapılan testle belirlendi.

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Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşyaka ve Kayahisar köylerinde yaşayan bazı vatandaşların koronavirüs testleri pozitif çıktı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, her iki köy ile Kayalı, Bindal ve Ankebir mezralarında karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Köyler ile mezralara giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu yerleşim yerlerinde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldığını duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Köy ve mezralarda insan sirkülasyonunun salgın riskine bağlı olarak durdurulmasına, köydeki vatandaşlarımızın kesinlikle bir araya gelmemelerine ve evlerinde kalarak izolasyon kurallarına uymalarına, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca oy birliğiyle karar verilmiştir. Adı geçen köy ve mezralarımızda sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbir alınmıştır.

İl sağlık müdürü de pozitif çıktı

Öte yandan Siirt'ten bir üzücü haber daha İl Sağlık müdüründen geldi. Siirt İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Emre Ömür, bazı rahatsızlıklar nedeniyle koronavirüs şüphesiyle test yaptırınca acı gerçek ortaya çıktı, test sonucu pozitif geldi. Ömür'ün test sonucu pozitif çıkınca gözlem altına alındı. Sağlık Müdürü Ömür’ün bu süreç içerisinde temasta bulunduğu kişilere de test yapılacağı öğrenildi. Siirt Devlet Hastanesi’ndeki kontrolün ardından Ömür’ün, kendisini 14 gün boyunca izolasyona aldığı öğrenildi.