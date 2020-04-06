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New York'ta hayvanat bahçesindeki hayvanlarda koronavirüs tespit edildi

ABD'nin New York kentindeki Bronx Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Nadia isimli kaplanda, koronavirüs tespit edildi.

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ABD Yaban Hayatı Koruma Cemiyeti'nin yaptığı yazılı açıklamada, 4 yaşındaki Malezya kaplanı Nadia'da görülen semptomlar üzerine yapılan koronavirüs  testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

3 kaplan ve 3 aslanda da semptomlar görüldü 

Açıklamada, kaplanla aynı yerde bulunan diğer 3 kaplan ile 3 aslanda da bazı virüs semptomlarının olduğu, ancak tüm hayvanların durumunun iyi olduğu ifade edildi.

"Bir çalışandan bulaşmış olabilir'' 

Açıklamada Nadia'ya, semptom göstermeyen bir hayvanat bahçesi çalışanından virüs bulaşmış olabileceği belirtildi.

Amerikan medyasına göre, ABD'de bugüne kadar daha önce herhangi bir hayvanda koronavirüs vakası rapor edilmedi.

ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezine (CDC) göre, Çin'in Vuhan bölgesindeki ilk vaka dışında virüsün insanlar arasında yayılmasında hayvanların herhangi bir rol oynadığına ilişkin bilimsel bir bulgu da yok.

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