Bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor

Emeklilerin bayram ikramiyesinin yarından itibaren erken ödemesine başlanacak. Ödemeler 5 gün içerisinde tamamlanacak.

Abone ol

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında, 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık yardım yapıldı.

Yarın başlıyor

PTT şubeleri önünde sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde yığılmalar yaşanması üzerine, dağıtım görevlilerce evde gerçekleştirildi.

Yarından itibaren de 12 milyonu aşkın emeklinin bayram ikramiyelerinin ödenmesine başlanacak.

6 hafta öne çekildi

Normalde gelecek ay Ramazan Bayramı’nın öncesinde yapılması gereken ödemeler, yaklaşık 6 hafta öne çekildi. SSK emeklilerinin ikramiyeleri 7-10 Nisan tarihlerinde, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri de 11 Nisan’da ödenecek.