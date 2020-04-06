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Düzce'de dehşete düşüren arazi kavgası! Baba oğul hayatını kaybetti

DÜZCE'de arazi kavgası nedeniyle 2 grup arasında çıkan kavgada baba ve oğul hayatını kaybederken, bir kişi tutuklandı.

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Olay Düzce’nin Çamköy Mahallesi’nde Kadir Ç., daha önceden arazi kavgası nedeniyle husumetli olduğu Coşkun ve Tahsin Baguç iki gün önce sokak ortasında tartışmaya başladı.

Silahla ateş etti olay yerinden kaçtı 

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kadir Ç. babayla oğlu, Coşkun ve Tahsin Baguç’a yanında ki pompalı tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Kadir Ç., olay yerinden kaçtı.

Baba oğul hayatını kaybetti 

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçan zanlı için çalışma başlatan polis ekipleri pompalı tüfekle beraber Kadir Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlı tutuklandı 

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kadir Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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