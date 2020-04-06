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ABD'de marketlerde mal yok internet siparişlerinin eve gelmesi 1 ayı buluyor

Koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen ABD, 'süper güç' imajını kaybetti. Milliyet yazarı Yaman Törüner, koronavirüse teslim olan Amerika'yı yazdı.

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Koronavirüs salgını birçok şeyi değiştirdi. Korona sonrası başka bir dünya ile karşılaşılacağı yorumları yapılıyor. Özellikle ABD'nin koronavirüsle imtihanı konuşuluyor.

Koronavirüsten sınıfta kalan ABD yönetiminin yanlışlarını ve günlük hayatta yaşanaları Milliyet gazetesi yazarı Yaman Törüner, "Artık ABD en büyük değil" başlıklı yazısında böyle aktardı:

"Bir ilaç Türkiye’de, Çin’de ve tüm dünyada Kovid - 19 tedavisinde ve önleyici olarak kullanılırken, ABD’de ilaçların kullanılmasına izin veren ve ilaç şirketleri ile sıkı ilişkisi bulunan FDA (Food and Drug Administration) kurumu bu ilacın kullanımına Mart 2020 sonunda izin verebildi. Geç kullanım yüzünden, ABD’de 10.000 civarında Kovid - 19 ölümü gerçekleşti.

Otobüs seferleri 1 Nisan'ad durdurulabildi

Tüm uluslararası uçuşlar durdurulmuşken, ABD’de hâlâ yurt içi uçak seferleri yapılıyor. Neredeyse tüm Avrupa büyüklüğünde bir toprak ve nüfusa sahip bu ülkede, dahili uçak seferleri de askıya alınmalıydı. Yine, şehir içi otobüs seferleri, ancak 1 Nisan tarihinde durdurulabildi; tren ve metrolar azaltılmış seferlerle çalışıyor.

Markette mal yok

Bizdeki 65 yaş üstüne yapılan eve malzeme gönderme kolaylığı da ABD’de yok. Besin satın almak için, herkes süpermarketlerde saatlerce bekliyor. Sadece, 65 yaş üstü kişilerin sabah 6 - 8 arası süpermarketlere gitmesi isteniyor. Üstelik, marketlerde mal yok. İnternetten verdiğiniz ve parasını peşin ödediğiniz siparişlerin konutlara ulaşımı bir ayı buluyor. Evlere servis yapan süpermarketler, bu hizmetlerini durdurdu. Eczane rafları hâlâ boş. Birçok günlük ihtiyaç bulunamıyor. Eczaneler, her çalışana 500 dolar ek ücret ödeyeceğini söylemesine rağmen, kimse eczanelerde çalışmak istemiyor.

Kasımda seçim var

ABD Başkan Yardımcısı Pence, kimsenin açlıktan ölmeyeceğini; süpermarketlere besin sağlanacağını açıkladı. ABD’nin düştüğü duruma bak. ABD Başkanı Trump, salgından ölmeyen herkese seyyanen 1200 dolar dağıtıyor. Ne de olsa, kasımda seçim var. Bu dolarların seçim kazandıracağını ümit ediyor. Sonuç olarak, ölenler oy vermez. Hiç olmazsa kalanlar bize oy versinler, diyor.

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