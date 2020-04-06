Fedor Smolov sevgilisi için karantinayı yok saydı

İSPANYA La Liga takımlarından Celta Vigo'da top koşturan Fedor Smolov koronavirüs karantinasını delerek İspanya'dan 18 yaşındaki sevgilisinin doğum gününe katılmak için Rusya'ya gitti. Celta Vigo oyuncuya ağır ceza vermeye hazırlanıyor.

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İspanya La Liga'da Celta Vigo takımında oynayan Fedor Smolov, nişanlısı Maria Yumasheva'nın doğum gününe katılmak için yurt dışı çıkış yasağını delerek Rusya'ya gitti. Eski Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in torunu olan ve 18 yaşına basan nişanlısının partisine katılan Fedor Smolov'a Celta Vigo'nun ağır ceza vereceği belirtildi.

İlk önce ailevi sorunları olduğunu söylemiş

Fedor Smolov'un Celta Vigo yönetiminden ailevi sorunlarını çözmek için Rusya'ya gitme izni istediği, ancak koronavirüsünden en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da yurt dışına çıkış yasağı olduğu için istediğinin geri çevrildiği öğrenildi.

İzin verilmedi ancak o Rusya'ya yine de gitti

AS'a konuşan bir Celta Vigo yöneticisi "Özel sebeplerden dolayı Rusya'ya gitmek istediğini bize bildirdi. Biz de yasağı hatırlatarak kendisine izin veremeyeceğimizi söyledik. Daha sonra bize Rusya'ya gittiğini bildirdi. Sorunu çözer çözmez de geri döneceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Yasağı delme durumu Celta Vigo'da ilk değil

Fedor Smolov'a, Rusya'dan dönüşünde ağır ceza verileceği belirtildi. Bu olay, Pione Sisto'dan sonra Celta Vigo'da yurt dışına çıkış yasağını delen ikinci futbolcu oldu. Sisto da bir hafta önce arkadaşının arabasıyla Danimarka'ya gitmişti.