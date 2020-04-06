Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler

Koronavirüs salgını Avrupa’da sağlık sistemiyle birlikte ekonomileri de yıkıyor. İspanya Başbakanı Sanchez ve AB Komisyonu Başkanı Leyen, Avrupa ülkelerinin 2. Dünya Savaşı sonrasındaki Marshall Planı’na benzer bir yardım planına ihtiyacı olduğunu söyledi. Aksi halde birlik dağılmanın eşiğine gelecek.

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Avrupa’nın önde gelen ekonomilerinin, Çin kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ağır sarsıntıya uğraması beraberinde çözüm arayışlarını da getiriyor. Özellikle İtalya ve İspanya gibi halihazırda yüksek kamu borcu nedeniyle ekonomik krizi içinde güney bölgesi ekonomileri, Kovid-19 salgını nedeniyle krizin derinleşmesiyle karşı karşıya. Avrupa’da bazı liderler kıtanın girdiği ekonomik bunalımdan çıkışının 2. Dünya Savaşı ABD tarafından sunulan Marshall Planı’na benzer bir planın devreye girmesini talep ediyor. Son olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiliz The Guardian gazetesine bir yazı yazarak Avrupa Birliği’ne yeni bir çağrıda bulundu. Sanchez yazdığı makalede Avrupa için yeni bir Marshall Planı’na ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Makalesinde, “Vatandaşlarımız ölüyor, hastaneler dolmuş taşmış durumda. Ya sarsılmaz dayanışmayla cevap veririz ya da birliğimiz çöker” dedi.

Görünmeyen düşmanla savaş

Başbakan Sanchez, Avrupa Birliği’nin tarihteki örneklerden farklı bir savaş içinde olduğunu belirtti ve “Avrupa projesi görünmeyen bir düşman tarafından test ediliyor” dedi. İspanya gibi ülkelerin salgına karşı Avrupa’dan gerçek bir dayanışma kanıtına ihtiyacı olduğunu ifade eden Başbakan, ‘dayanışmanın’ en önemli AB prensibi olduğunu ve dayanışma olmaması durumunda Avrupa’nın geleceğinin ciddi yara alacağını vurguladı.

Yoksa hep birlikte kaybederiz

Avrupa’nın bir savaş dönemi ekonomi planı oluşturması ve direniş, yeniden inşa ve telafi desteği sağlaması gerektiğini belirten Sanchez, kıtanın ekonomisinin, “Yeni Marshall Planı” olarak nitelendirilebilecek, tüm AB kurumlarının desteğinin sağlandığı ve önemli oranda kaynağın harekete geçirildiği bir planla yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirtti. Birlikte hareket etmek gerektiğini vurgulayan Sanchez “hepimiz kazanmazsak, sonunda hepimiz kaybederiz” dedi.

AB Komisyonundan benzer çıkış

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de WeltamSonntag gazetesi için kaleme aldığı yazısında, Pedra Sanchez’inkine benzer bir çıkış yaptı ve “Avrupa için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız var” ifadesine yer verdi. Von der Leyen yazısında, “Daha büyük bir felaketi önlemek uğruna yatırılacak milyarlarca euro, kuşakları birleştirecektir” ifadesini kullandı.

Komisyondan 3 ülkeye yardım

Öte yandan Avrupa Komisyonu, Yunanistan, Polonya ve Portekiz’i içeren milyarlarca euro değerindeki yardım paketini onayladı. Komisyon Kovid-19 salgının ekonomik etkileriyle mücadele için üç ülkeye 37 milyar euroluk destek paketini onayladı. Komisyondan yapılan açıklamaya göre Portekiz için 13 milyar euro, Polonya için 22 milyar euro ve Yunanistan’a 2 milyar euroluk destek sağlanacak.

Almanya veto etmişti

Nisan ayı başında hem Madrid hem de Roma, AB’den “koronatahvil” olarak adlandırılan ve AB’ye üye ülkelerin teminatıyla ihraç edilecek Eurobond talebinde bulunmuş ancak bu talep Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin vetosuyla karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki Hollanda, İspanya’yı savurgan olmakla suçlamıştı.