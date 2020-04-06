7 liralık ilaç Türkiye'de koronavirüs tedavisinde umut oldu! Seri üretim başladı

Tüm dünya koronavirüs (Covid-19) belasıyla uğraşırken, ilaç ve aşı çalışmaları da sürüyor. Türkiye'de koronavirüs tedavisinde olumlu sonuç veren ilacın, daha önce kar getirmediği için üretimden kaldırıldığı ve fiyatının 7 lira olduğu ortaya çıktı.

Abone ol

Koronavirüs (Covid-19) tedavisinde olumlu sonuç veren ve önerilen o ilacı üretmeye başladığını duyuran Türk ilaç firması Abdi İbrahim, ilk parti üretimi Sağlık Bakanlığı'na bağışladığını duyurmuştu. Abdi İbrahim, yıl sonuna kadar üreteceği tüm ilacı da bağışlayacağını duyurmuştu. O ilacın 7 liralık bir ilaç olduğu ve kar getirmediği için üretiminin durdurulduğu ortaya çıktı.

Kar etmediği gerekçesiyle üretimi durdurulmuştu

Şu anda eczanelerde satılmayan ve sadece Sağlık Bakanlığı'na verilen ilacı ilk üreten firmanın Keymen İlaç olduğu, 3 yıl önce Abdi İbrahim İlaç tarafından satın alındığı öğrenildi. O ilacın Türkiye'deki tek yerli üreticisi olan Abdi İbrahim'in, kısa bir süre üretimini yaptığı ilacın üretimi, kâr getirmediği durdurulmuştu.

Şubat itibariyle resmi fiyatı: 7 lira 3 kuruş...

Üretilmese de ruhsatının kaybedilmemesi için fiyatlandırılan ilacın ederi, Sağlık Bakanlığı tarafından 19 Şubat’ta 7 lira 3 kuruş olarak belirlendi. Klorokin etken maddeli ilaç, şu anda eczanelerde satılmıyor.

İlaç şirketi Abdi İbrahim, kendi ürünleri arasında yer alan bir ilacın koronavirüs tedavisinde olumlu sonuç verdiğinin ortaya çıktığını ve yeniden üretimine başlanan ilacın Sağlık Bakanlığı’na teslim edildiğini, yıl sonuna kadar üretilecek tüm ilacın da Bakanlığa bağışlanacağını duyurdu.

Abdi İbrahim videolu paylaşımla duyurdu

”Dünyamızın savaştığı salgınlarla biz de hep var gücümüzle savaştık. Dünyayı ve insanları iyileştirmek için tam 108 yıldır hep buradaydık. Ve bugün de; tüm dünyayı etkileyen koronavirüsü yenmek için çalışmaya devam ediyoruz.. Araştırma sonuçlarına göre, tedavide olumlu netice verebildiği ürünümüzün ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığı’na teslim ettik.. Yıl boyunca üreteceğimiz bu ürünün tamamını bağışlayarak Türk tıbbının hizmetine sunacağız.”