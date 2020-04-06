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Korana tehdidi nedeniyle evde değil minibüste kalıyor

İhlas Haber Ajansı

Trabzonlu Fatih Turan, kızları için köydeki evinin önüne demir iskele üzerine kondurduğu 1985 model minibüste yatıp kalkıyor. Özel bir şirkette çalışan Turan Korona virüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını söylüyor.

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Trabzon’un Maçka ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Fatih Turan, iki kızının ağaç ev isteğini ‘Karadenizli yine aklını kullandı’ dedirten bir fikirle gerçekleştirdi. Lise öğrencisi kızlarının isteğini gerçekleştirmek için bir fikir düşünen Turan, arkadaşının hurdaya vereceği minibüsü satın aldı.

Satın aldığı 1985 model minibüsü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki gibi turuncu renge boyatan Turan, minibüsü yerleştirmek için Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına demir iskele yaptırdı. Vinç yardımıyla bu minibüsü demir iskele üzerine konduran Turan, minibüsün içerisini antika eşyalarla donattı.

Kızlarının ağaç ev isteğini minibüsten ev yaparak gerçekleştiren Turan, bugünlerde ise kızlarının zaman geçirmesi için yaptığı minibüste kalıyor. Özel sektörde çalışan Turan, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle ailesini korumak için minibüste yatıyor. İşten çıktığı gibi minibüse gelen Turan, zamanın büyük bir bölümü kızları için yaptığı minibüs evde geçiriyor.

Korona virüs nedeniyle ailesini korumak için minibüste kaldığını belirten Turan, “Normalde bu aracı çocuklarım içinde oturur eğlenir diye yapmıştım. Ama şuanda virüs nedeniyle çocuklarım değil de ben kullanıyorum. Kızlarım ağaç ev istemişti ama bende ağaç ev yerine bu aracı yapmıştım. Özel sektör çalışanı olduğum için günde 4-5 saat çalışıyorum. Eve gelince çocuklar haliyle tedirgin oluyor. Bende çocuklara çok yanaşmaktansa vaktimi arabada geçirmeyi tercih ediyorum” dedi.

Minibüsün çok ziyaretçisinin olduğunu vurgulayan Turan, “Arabada kalmanın iyi durumları da var. Evde kadın dırdırından kurtuluyoruz burada kafamızı dinliyoruz. Arabanın çok ziyaretçi var. Buraya gelenleri ağırlıyoruz. Şuanda virüs nedeniyle kimseyi almıyoruz. Burası ticari bir yer değil. İsteyen gelip oturabilir. Sokağa çıkmayalım. Kimse ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Devletimizin evde kal çağrılarına uyalım” ifadelerini kullandı.

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