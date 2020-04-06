Türkiye’nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, "Yaklaşık 70 Türk koronavirüs nedeniyle Yunan gemisinde tedavi altında" açıklaması gündeme oturdu.

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Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Yunanistan’ın Pire Limanı'nda karantina altına alınan El Venizelos isimli kruvaziyer gemisinde koronavirüs testi pozitif çıkan yaklaşık 70 Türk vatandaşının tedavi altına alındığını söyledi.

14 günlük karantina dönemi

Hürriyet’e konuşan Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, testleri negatif çıkan Türk vatandaşlarının iki otelde karantina altına alındığını söyledi. Geçen Cuma günü başlayan 14 günlük karantina döneminin ardından Türk vatandaşlarının Gümülcine’den kiralanan otobüslerle kara yoluyla Türkiye’ye getirileceğini belirtti. Konvoyun güvenliğini ise Yunan makamları sağlayacak.

119 yolcuda virüs bulgusu

Büyükelçi’nin verdiği bilgilere göre, toplam 383 yolcusu bulunan gemide 151 Türk vatandaşının yanı sıra dokuz da Türkiye’de oturma izni bulunan yabancı yolcu bulunuyordu. Yunan makamları koronavirüs tespit edilen mürettebat ve yolcuların tedavisini gemi içinde yapma kararı alarak, testi negatif çıkanları tahliye etmiş, Atina’daki otellerde karantina altına almıştı. Gemide, Türk vatandaşlarının yanı sıra 36 kişilik Yunan mürettebatı ve 187 üçüncü ülke vatandaşı bulunuyordu.

Kruvaziyerin bağlı olduğu Amerika Florida merkezli 'Miray International' ve 'Miray Cruises' gemicilik şirketinden yapılan açıklamada, Yunan makamlarının gemideki personelden 119 kişide virüs bulgusuna rastlanıldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.