2. Sayfa neden kaldırıldı 2020 2. Sayda neden yok Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarında haftaiçi her gün saat 11.00'de başlayan magazin programı 2. Sayfa neden yok, 2. Sayfa kaldırıldı mı soruları merak konusu oldu. 2. Sayfa koronavirüs nedeniyle artık haftasonları yayınlanacak. Haftaiçi 2. Sayfa program saatlerinde ise Aşk ı Memnu yayınlanacak.

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Bugün saat 11.00'de Kanal D ekranlarını açan seyirci şaşırdı ve 2. Sayfa neden yok, 2. Sayfa bitti mi sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Müge ve Gülşen'in başarılı sunumu ile ekrana gelen 2. Sayfa artık haftasonu yayınlanacak.

Magazin haberlerini eğlenceli üslübları ile masaya yatıran ikili Müge ve Gülşen koronavirüs vakalarının ardından evde kalmaya karar verdi ve yayını bitirdi.

2. Sayfa'nın yeni saati de belli oldu. Artık cumartesi-pazar günü canlı olarak yayınlanacak 2. Sayfa 09.45'te ekrana gelecek. Haftanın magazin olayları canlı yayınla masaya yatırılacak.

2. Sayfa'nın program saatlerinde ise yayına unutulmaz efsane dizi Aşk ı Memnu gelecek.