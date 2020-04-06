HABER /  DÜNYA

Japonya'da altı ay süreyle olağanüstü durum ilanı hazırlığı

Japonya hükümeti Covid-19 salgınıyla mücadele etmek için bazı bölgelerde altı ay süreyle olağanüstü durum ilan etme konusunu tartışmak üzere gündemine aldı.

Abone ol

Japon basınında adı verilmeyen kaynaklara dayandırılarak verilen haberlere göre, olağanüstü durum konusu, öncelikle Tokyo ve Osaka'nın yanı sıra bu iki büyük merkezin çevresindeki üç bölgeyi de kapsayacak şekilde düzenlenmesi düşünülüyor.

Haberlerde, altı aylık olağanüstü durum süresinde, söz konusu bölge yönetimlerinin, kendi özel koşullara göre başka önlemler de alabilecekleri ve bu önlemlere bağlı olarak toplam olağanüstü durum süresinin belirleneceğinin düşünüldüğü de belirtildi.

Haberlerde ayrıca, Japonya Başbakanı Shinz Abe'nin, genel olağanüstü durum kararını Salı günü açıklamasının beklendiği eklendi.

Haberlerde ayrıca, Japonya Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Bakanı Yasutoshi Nishimura'nın geçen hafta hazırlandığını duyurduğu "büyük ekonomi pakatenin" de iki aşamalı olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre, ilk aşamada istihdam kayıplarının önüne geçilmesi ve iflasların önlenmesine odaklanacak olan paketin ikinci aşamasında da ekonominin toparlanması için destekler verilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
Koronavirüsü 48 saatte yeniyor! Tıp dünyasını heyecanlandıran gelişme
7 liralık ilaç Türkiye'de koronavirüs tedavisinde umut oldu! Seri üretim başladı
Bin liralık bayram ikramiyesi ödemeleri yarın başlıyor
Koronavirüs ekonomileri çökertti Marshall Planı istediler
Altında tüm zamanların en yüksek seviyesi! Yeni rekor
COVİD-19 ile boğuşan Batı’da mide bulandıran bir akım başladı!
ÖNCEKİ HABERLER
70 Türk koronavirüs nedeniyle Yunan gemisinde tedavi altında
Kars'ta polis ekipleri kendi yemeğini sokak hayvanlarıyla paylaştı
Aşk ı Memnu kitabı kimin Aşk-ı Memnu dizisi ne zaman çekildi?
Merkez Bankası'ndan tarihinin en yüksek haftalık tahvil alımı
104 yaşındaki kadın önce İspanyol gribini sonra da koronavirüsü yendi
PTT tüm Türkiye'de ücretsiz maske dağıtımı! Nereden nasıl alınacak
Yorumlar