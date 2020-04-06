Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere tohum hibesi müjdesi! Yüzde 75'i bedava

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs etkisi nedeniyle yeni proje başlattıklarını duyurarak, 21 ildeki çiftçilere tohum müjdesini açıkladı. Buna göre tohumların yüzde 75’ini hibe edilecek.Abone ol
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin 21 ilinde bulunan çiftçilerin tohum masraflarının yüzde 75’inin hibe edileceği yeni bir proje hayata geçiyor. Açıklama Tarım Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli ''Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz' dedi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,
''Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz''
Proje kapsamında yer alan iller
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Bingöl
Çanakkale
Erzincan
Erzurum
Kars
Kayseri
Kırıkkale
Kırşehir
Konya
Muş
Nevşehir
Niğde
Samsun
Sivas
Tokat
Uşak
Yozgat