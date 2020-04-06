Bakan Bekir Pakdemirli'den çiftçilere tohum hibesi müjdesi! Yüzde 75'i bedava

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs etkisi nedeniyle yeni proje başlattıklarını duyurarak, 21 ildeki çiftçilere tohum müjdesini açıkladı. Buna göre tohumların yüzde 75’ini hibe edilecek.

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Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'nin 21 ilinde bulunan çiftçilerin tohum masraflarının yüzde 75’inin hibe edileceği yeni bir proje hayata geçiyor. Açıklama Tarım Bakanı Pakdemirli'den geldi. Pakdemirli ''Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz' dedi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı,

''Bakanlık olarak ekilebilir tüm arazileri üretime kazandırmak için “Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi” Programını başlattıklarını belirten Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Yazlık ekim yapılabilecek alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime katılması için, bu proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların yüzde 75’ini hibe ediyoruz''

Proje kapsamında yer alan iller

Adıyaman

Afyonkarahisar

Ağrı

Aksaray

Bingöl

Çanakkale

Erzincan

Erzurum

Kars

Kayseri

Kırıkkale

Kırşehir

Konya

Muş

Nevşehir

Niğde

Samsun

Sivas

Tokat

Uşak

Yozgat