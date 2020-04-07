Köylüler topluyor kuzugöbeği mantarının kilosu koranayla fırladı

Türkiye'de coronavirüs vakalarının artmasından sonra bağışıklığı güçlendirici besinler revaçta. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan kuzugöbeği mantarı Çanakkale'nin Kaz dağlarında bulunuyor. Türkiye'nin fauna ve flora bakımından zengin çeşitliliğe sahip, çok sayıda endemik bitki türünü de bünyesinde barındıran Kaz Dağları'nın eteklerinde kalan köylerde yaşayanlar, bugünlerde kuzugöbeği mantarı toplayarak ev ekonomilerine önemli katkı sağlıyor.