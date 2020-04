Şansal Büyüka'dan Fenerbahçe'ye Aykut Kocaman önerisi

Usta yorumcu Şansal Büyüka, Fenerbahçe için Aykut Kocaman'ın doğru isim olacağını dile getirdi.

Abone ol

Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Milliyet yazarı Şansal Büyüka'dan Aykut Kocaman önerisi geldi. Deneyimli spor yazarı, Kocaman'ın şu an sarı lacivertliler için en doğru isim olacağını dile getirdi.

''Fenerbahçe de her kulüp gibi küçülmek ona göre hoca bulmak zorunda''

Şansal Büyüka'nın yazısından bir bölüm: "Fenerbahçe şimdi hoca arıyor. Erol Bulut'un adı geçiyor, yabancı hocalar konuşuluyor, isimler havada uçuşuyor. İddialı bir yabancı hoca gelirse önemli transferler isteyecek. Yeni düzende bu mümkün değil. Üstelik UEFA ve TFF yaptırımları kapıya dayanmış durumda. Sıradan bir yabancı getirseniz, her şeye ''evet” diyecek ve hiçbir iddia taşımadan parasını alıp gidecek. Sıkıntı büyük. Fenerbahçe de her kulüp gibi küçülmek, altyapıya yönelmek, daha takım oyununa, takım disiplinine bağlı bir kadro oluşturmak ve buna göre bir hoca bulmak zorunda.

“En az yiyip, en fazla gol atan takımı”

O zaman alternatif isimlerden biri olarak Aykut Kocaman akla geliyor. Aykut hoca zaten, yıldıza fazla önem vermeyen, takım oyununu ve disiplinini seven bir futbol anlayışına sahip. Çalıştırdığı her takım, Türkiye'nin en fazla koşan takımı oluyor. Aykut Hoca'nın “savunma futboluna prim tanıdığı” algısı var ama bir dönem Fenerbahçe'yi “En az yiyip, en fazla gol atan takımı” noktasına getirdiği unutulmasın.

''Bu ekonomik koşullarda haklı olarak yok''

Aykut Hoca ile Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında yarı final oynadığı, Süper Lig şampiyonu olduğu, Türkiye Kupası'nı kazandığı akıllardan çıkmasın. Eğer normal koşullar olsa, Fenerbahçe istediği transferi yapabilse bu yazıyı yazmazdım. Ama Fenerbahçe'nin böyle bir şansı, bu ekonomik koşullarda haklı olarak yok.

''Aykut Hoca alternatiflerden biri olabilir''

Mütevazı bir kadro ile daha fazla koşan, hatta en fazla koşan, takım disiplinine uyan, takım oyunundan asla ödün vermeyen bir takım için Aykut Hoca alternatiflerden biri olabilir. Aykut Hoca'nın, Fenerbahçe'de “Normal ve rahat” bir dönemde çalışmadığı, hep “sıkıntılı ve acılı” dönemlerin hocası olduğu unutulmasın. Olur, olmaz... Düşünmekte ve tartışmakta bir sakınca yok."

NOT: Fenerbahçeli taraftarlar, Aykut Kocaman'ı kişilik, karakter sarı-lacivertli renklere gönülden bağlı olmasını bildiği halde oynattığı futbolu tatsız bulduğu için deneyimli teknik adama soğuk bakıyor.