Kyle Walker, hayat kadınlarıyla evde seks partisi yaptı ağır ceza geliyor

''Disiplin soruşturması başlatılacaktır": Manchester City, olayın basına yansıması sonrası bir açıklama yayımladı ve "Kyle Walker'ın özel hayatı olmasına karşın, tabloid gazetelerinde karantina sürecine aykırı haketlerinden haberdarız. Futbolcular, evrensel role modelleridir ve çalışanlarımız ile oyuncularımız inanılmaz çaba gösteren sağlık çalışanlarına covid-19'la mücadele için ellerinden gelen yardım için çalışıyor. Kyle'in davranışları bu çabaları boşa çıkarmaktadır. Bu iddialar, Kyle'ın açıklamaları ve özür dilemesini duymaktan hayal kırıklığı içerisindeyiz. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir disiplin soruşturması başlatılacaktır" denildi.