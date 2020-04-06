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Güngören'de kendisine 'Hoca efendi' diyen dolandırıcı tutuklandı

İSTANBUL Güngören'de insanları büyü bozma, hastalık tedavisi gibi durumları kullanarak dolandıran Zikret G. isimli şahıs, suçüstü yapılarak yakalandı.

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Güngören'de bir kişinin kendisini 'hocaefendi' olarak tanıtıp insanları dolandırdığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda, şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrılan çiftleri barıştırma gibi durumları kullanıyordu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü saat 18.00 sıralarında bir kişinin kendisini 'Fikret Zikret G. Hocaefendi' olarak tanıtıp para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma, kısmet açma bahanesiyle vatandaşları dolandırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti

Tutuklanarak cezaevine götürüldü

61 yaşındaki Şüpheli Fikret G. ile geçtiğimiz Cumartesi günü saat 15.00 için müşteri gibi randevulaşan ekipler, şüpheliyi Güngören Gençosman Mahallesi'ndeki adresinde 200 TL ödeme yapılmasının ardından suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan Fikret G., dün 'Dini İnanç ve Duyguların İstismar Edilmesi Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' ve 1219 Sayılı 'Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasında Dair Kanun' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine götürüldü.

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