Boris Johnson yaşı kaç Boris Johnson dedesi kimdir Türk mü?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hakkında çıkan son haber şok etti. Boris Johnson koronavirüse yakalandı ve ve evinde karantinaya alındı. Peki Boris Johnson'un Türk olan dedesi kimdir, Boris Johnson'un kaç yaşında aslen kökeni nereli?

Dünyayı saran koronavirüs illetine son yakalanan isimlerden biri de Boris Johnson oldu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı evinde izole bir şekilde karantinaya alındı. Peki dedi Türk olan Boris Johnson aslen nereli, kökeni neresi ve Boris Johnson kaç yaşında?

55 yaşında olan Boris Johnson Marina Wheeler ile evli. 2 evlilik yapan Boris Johnson'ın Lara Lettice Johnson, Theodore Apollo Johnson, Cassia Peaches Johnson, Milo Arthur Johnson adında çocukları var.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, 19 Haziran 1964 tarihinde doğdu.Eski Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi.

23 Temmuz 2019'da, Muhafazakar Parti'nin lideri seçilmiştir; 24 Temmuz 2019'da Theresa May'in istifasını takiben Birleşik Krallık başbakanı görevini üstlenmiştir. Kabinesini Brexit yanlısı isimler ile kuran Boris Johnson, 31 Ekim itibarıyla Brexit'i gerçekleştirme sözü vermiştir. 12 Aralık 2019’da gerçekleştirilen seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası’nda 365 sandalye kazanarak Margaret Thatcher’dan bu yana en yüksek oranda Muhafazakâr Parti zaferini elde etmiş oldu. 20 Aralık 2019’da yapılan oylamayla Johnson’ın Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği Brexit anlaşması 234’e karşı 358 oyla kabul edildi. Bu sonuçla, 31 Ocak 2020 tarihinde Birleşik Krallık, Avrupa Birliği’nden ayrıldı.

BORIS JOHNSON TÜRK MÜ?

Osmanlı'nın son döneminde Dahiliye Nazırlığı yapmış olan Ali Kemal'in torunu olan Stanley Johnson'ın oğludur. Babasının (Stanley Johnson'ın) Kral II. George'a uzanan kökeninde İngilizlik, Almanlık ve Fransızlık da vardır.Annesi ise Rus-Yahudi paleograf Elias Avery Lowe'un torunudur.