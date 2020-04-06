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Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt

Galatasaraylı Radamel Falcao, Katar takımlarından Al-Sadd ekibiyle yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı iddiasına yanıt verdi.

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Galatasaray'da gündemi meşgul eden konulardan biri de Radamel Falcao. Sarı-kırmızılı kulübün, corona virüsü salgını sebebiyle yaşanan ekonomik krizi atlatmak için futbolcuların sözleşmesinde revize yapmak istediği iddia ediliyor.

Dış basında ise Kolombiyalı yıldızın bu durumdan rahatsız olduğu ve Katar'ın Al-Sadd ekibiyle yıllık 10 milyon euro maaş karşılığında anlaştığı yazılıyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Galatasaray'a sezon başında gelen ve transferi büyük bir gündem yaratan Radamel Falcao, son günlerde ortaya atılan ayrılık iddiaları ile ilgili konuştu.

''Ayrılmak gibi bir niyetim yok''
Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro garanti ücret alan Falcao, iddialara şu sözlerle yanıt verdi: "Benim Galatasaray'la daha 2.5 yıl sözleşmem var. Dış basında hakkımda çok iddia çıkıyor ama bunlara kimse kulak asmasın. Ben ve ailem burada çok mutluyuz. Ayrılmak gibi bir niyetim yok. Mutlu olduğum yerden niye gideyim!"

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