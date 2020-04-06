Bursa'da alkollü sürücü aracını park ederken sitenin havuzuna düştü

BURSA'da alkollü sürücü bu kez evinin bahçesinde kazaya karıştı. Vedat D. isimli şahıs oturduğu siteye aracını park etmek isterken otomobille sitede bulunan havuza düştü.

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde lüks bir sitede trajikomik bir olay meydana geldi.

Akşam saatlerinde işten çıkan Vedat D., 16 DP 323 plakalı hafif ticari aracına binerek evine gitti. Site içerisinde aracını park etmeye çalışan Vedat D., arkasındaki havuzu fark edemeyince, aracıyla birlikte havuza düştü. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vedat D., kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, havuza düşen aracı vinçle çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Vedat D., Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vedat D.'nin kaldırıldığı hastanede 1.96 promil alkollü olduğu tespit edilirken kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.