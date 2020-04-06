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Gaziantep de gönüllü karantinaya dahil oldu koruyucular nöbet tutuyor

GAZİANTEP'in Kayabaşı Mahallesi de koronavirüse (kovid-19) yönelik kendi karantinasını uygulayan mahalleler arasında yerini aldı. Mahallede giriş ve çıkışlar yasaklanırken köy koruyucuları 24 saat görev yapmaya başladı.

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Gaziantep ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 350 hane ve bin 200 nüfuslu Kayabaşı Mahallesi'nde, koronavirüs salgını nedeniyle karantina şartları uygulanıyor. Muhtar ve mahalle sakinlerinin kararı ile mahalle girişine 'Dikkat, köyümüze seyyar satıcı, hurdacı ve dilenci girmesi yasaktır. Girenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır' yazılı tabela asıldı. Ayrıca mahalle girişinde güvenlik korucuları nöbet tutarak yabancıların girişlerine izin vermiyor.

"Yabancıların girişlerini yasakladık"

Koronavirüs salgınından korunmak için kendi karantilarını oluşturduklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Süleyman Yılmaz, "Mahallemizde koronavirüs nedeniyle halkımızın sağlığını korumak amacıyla böylesi bir tabela asarak uygulamaya koyduk. Mahallemize, dilenci, hurdacı, seyyar satıcılar başta olmak üzere yabancıların girişlerini yasakladık"dedi.

"Koruyucularımız 24 saat kontrolü sağlıyor"

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti, "Mahalle girişimizde köy koruyucularımız 24 saat  esasıyla bekleyerek kontrolü sağlıyorlar. Aynı zamanda hastalık geçinceye kadar komşu ziyaretlerini, misafirlikler ile 20 yaş altı ve 65 yaş ve üstü yaşlılarımızın sokağa çıkmasını yasakladık. Mahalle camilerimizde anonslar yaptırarak  halkımızı bilgilendiriyoruz. Mahallemizdeki kahvehaneleri kapattık, sosyal hayatımız yok. Kayabaşı Mahallesi olarak kendi karantinamızı oluşturmuş bulunmaktayız"cümlelerini kullandı.

"Misafirliklerimizi rafa kaldırdık"

Mahallede bakkallık yapan Macit Durmaz ise, "Millet teması azalttı, mahallemizin sokaklarında kimse yok zaten. Misafirliklerimizi rafa kaldırdık. Biz misafirliğe gitmiyoruz, misafir de kabul etmiyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.

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