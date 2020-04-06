Avcılar'da cami avlusunda kıyafet çekimi yaptılar polis durun dedi

İSTANBUL Avcılar’daki Merkez Ulu Camii’nin arka avlusundaki küçük bölümde Instagram hesabı için modellik yapan ve bunu görüntüleyen kız kardeşi, polis tarafından uzaklaştı.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında cuma namazı günleri camiler ibadete kapatılırken, bu yasağı delmeye gelebilecek bazı kişiler olabileceğini göz önünde bulunduran Avcılar Emniyet Müdürlüğü sivil ekipleri de önlem aldı.

Bazı kişiler polise yasağın ilan edildiği günden itibaren öğle saatlerinde iki genç kadının cami avlusuna bavulla geldiğini, arka tarafta kıyafet değiştirip, birbirlerinin fotoğraflarını cep telefonu çektiğini söyledi.

Polis çekim yaparken gördü

Görevli sivil polislerden biri bunun üzerine caminin çevresini kontrol ederken, iddia edildiği gibi iki genç kızın gözlerden uzakta olan avlunun bir köşesinde olduğu ve birisinin elinde elbise, yanlarında bavul olduğu görüldü.

Instagram için çekim

Genç kızlar, Avcılar’da oturduklarını, kardeş olduklarını belirtirken, Instagram'daki bazı firmalar için birisinin modellik, diğerinin cep telefonuyla çekim yaptığını söyledi.

Polis, böyle bir çalışmanın izinsiz yapılamayacağını belirterek, GBT sorgulamasını yaptığı kardeşleri buradan uzaklaştırdı.