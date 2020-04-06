Şehir dışından döndü evinin bahçesine kurduğu çadırda kendisini karantinaya aldı
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinden gelen görüntüler 'keşke toplumumuzun tüm kesimleri ölümcül salgın koronavirüse karşı bu kadar hassas ve garantici olsa' dedirten türden..
ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinden yaşayan İbrahim Yıldız adlı vatandaşın gösterdiği hassasiyet yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele sürecinde herkese örnek teşkil eder nitelikte.. Evine bir süre önce şehir dışından gelen Yıldız her ihtimale karşı bahçesine kurdurduğu çadırda kalmaya başladı. Yıldız, ailemin sağlığı her şeyden önce dedi.
Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla evine döndüğünü belirtti. Gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Yaklaşık 14 gün kendimi izole ederek çadırda kalmam lazım. Hiçbir şekilde ailemle yakınlaşmıyorum, tüm ihtiyaçlarımı burada kendim görüyorum. Yemeğimi kapıya bırakıyorlar. 5 yaşında bir kızım var 14 gün sonra hasret gideririz. Önemli olan ailemin sağlığı."
Yıldız, bir rahatsızlığı bulunmadığını, bunu tedbir amacıyla yaptığını sözlerine ekledi.