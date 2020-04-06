Şehir dışından döndü evinin bahçesine kurduğu çadırda kendisini karantinaya aldı

Bir kamu kurumunda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce görevlendirmeyle gittiği İstanbul'dan görevinin tamamlanmasıyla evine döndüğünü belirtti. Gelmeden önce ailesini arayarak evin bahçesinde kendisi için bir çadır kurmalarını istediğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu: