Chselsea'de Willian dönemi sona eriyor

Brezilyalı futbolcu Willian, ülkesi Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında yeni sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlandığını açıkladı.

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Chelsea'de sezon sonunda Willian ile yolların ayrılması bekleniyor. Willian, ülkesi Brezilya'da katıldığı bir televizyon programında yeni sözleşme görüşmelerinin olumsuzlukla sonuçlandığını açıkladı.

Expediente Futebol isimli programa katılan Willian, "Herkes sözleşmenin bir kaç ay sonunda sonlanacağını biliyor. Yeni bir sözle zor. Chelsea bana 2 yıllık teklif yaptı, ben 3 yıllık istiyorum. Daha fazla konuşmadık ve yeni görüşme olmayacak" diye konuştu.

35 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Barcelona ve PSG'nin de ilgilendiği Brezilyalı forvet, 2013'de Rusya Ligi ekiplerinden Anzhi'den 35 milyon Euro bonservis bedeliyle Chelesa'ye transfer olmuştu.