Cübbeli Ahmet Hoca’dan dikkat çeken sözler! Bu durum caizdir

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan yardımlarla ilgili olarak "Diyanet açıklama yaptı. Hak sahiplerine zekatı ulaştırmak caizdir. Bu doğru bir fetvadır" dedi.

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Cübbeli Ahmet Hoca tv100 Ana Haber Bülteni'nde Emre Buga'nın konuğu oldu. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, çarpıcı ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Umre ziyareti zaruri miydi? İhmal görüyor musunuz?

İhmal görmüyorum, Çünkü Umre ziyareti başladığında virüsün yaygın olduğuna dair veri yoktu. Sonradan Suud tavafları kapattığı zaman orada da baş gösterdiği anlaşılmıştı.

27 Şubat sabahı biz de gidecektik ama Suud o zaman kapattı.Tabi diyanetin bir iki hafta daha evvel kapatmasını beklerdik.Dönüşlerde karantina alınma meselesi son gruplarda oldu. Daha evvelki gruplarda karantinaya alınması sonradan icab etti. Ama bilmemek olabiliyor sonuçta dünya da buna gafil avlandı. Cuma ve Umreden dönenlere bir ki hafta evvel karantinaya alınsaydı daha iyi olacaktı.

Sosyal mesafe kuralı

Herkese deniyorki şu mesafeyi koruyun. Bu genele söyleniyor. Burda sen bilmeden de bulaştırabilirsin bu da kul hakkıdır.Sonuçta bu hastalık birine gidip bile bile sürtünerek bulaşmıyor ki. 1 veya 2 metreden öksürsen yine bulaşıyor. Hal böyle olunca bu bile bile kaydı lüzmsuz veriliyor. Cuma yasaklanmış, Kabe tatil edilmiş. Çok büyük kul hakkı var.

Bağış Kampanyaları tartışması

Bağış yapanın vergiden keseceğini devlet söylüyor. Bu devletin hakkıdır. Diyanet açıklama yaptı. Hak sahiplerine zekatı ulaştırmak caizdir. Bu doğru bir fetvadır. Devlette burda şu numaralara bağış yapabilirsniz zekat da verebilirsini biz bunu takip edeceğiz. Fakirlere muhtaçlara ulaştıracağız denildi. Bu durum artık güven esasına dayalıdır.Şaban ayında ihtiyaç da fazladır. Kitaplarımızda Şaban ayında zekat verin denir. Bu zamanda hem ramazana hazırlık yapılıyor, hem de böye bir durum var. Zekat fitre de verilir.Bu durum caizdir.

Koronavirüs biyolojik bir silah mı?

Her ihtimal mevcut. Biyolojik silah olarak kullanılması göz ardı edilemez. Yarasa'dan insana bulaşmış olma ihtimali de göz ardı edilemez.Bu kadar dünyayı sarması hükümetleri devirecek, liderleri öldürecek dereceye gelmesi, dünya ekonomisini çökertecek duruma gelmesi bir yana 5-10 yıl içerisinde SARS, MERS, Kuş gribi gibi hastalıklar da gördük. Ama Bunların dünyayı bu virüs kadar etkilemediği görüldü.

Ama bunun bu kadar büyük kapsamlı olması biyolojik ortamda geliştirilmiş olma ihtimalini güçlendiriyor. Ben de öyle düşünüyorum.Çok önemli bir bilim adamı, bir hocamız bana biyolojik dedi. Biyolojik olduğu tespitleri de var dedi.Ancak şuanda çaremiz ne, kurtuluşumuz ne ona bakmak gerekir. Bu durum kimisine Allah'ın cezasıdır, kimisine rahmettir, kimisine azaptır.