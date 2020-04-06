Koronavirüs için muska yazan sahtekar hoca paketlendi polis suçüstü yaptı

Yeni tip koronavirüs salgını fırsatçılığına bir yenisi daha eklendi. Bu zorlu süreçte manen zayıf insanların dini duygularını istismar eden sahtekar hocalarda da piyasaya çıkmaya başladı. Bunun ilk örneği İstanbul Güngören'de görüldü. Vatandaşın koronavirüs korkusunu fırsata çevirmeye çalışan ve kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi 'koronavirüsü tedavi ediyor' yalanıyla muska yazıp, paralarını aldı. Müşteri kılığına giren polis, sözde sahtekar hocayı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.