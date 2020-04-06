Koronavirüs için muska yazan sahtekar hoca paketlendi polis suçüstü yaptı
İSTANBUL Güngören'de kendisini imam olarak tanıtan Fikret G'nin adlı sahtekar coronavirüsü tedavi ediyor yalanı ile insanlara muska yazdığı tespit edildi. Polisin suçüstü yakaladığı dolandırıcı sahtekar şahıs gözaltına alındı.
Yeni tip koronavirüs salgını fırsatçılığına bir yenisi daha eklendi. Bu zorlu süreçte manen zayıf insanların dini duygularını istismar eden sahtekar hocalarda da piyasaya çıkmaya başladı. Bunun ilk örneği İstanbul Güngören'de görüldü. Vatandaşın koronavirüs korkusunu fırsata çevirmeye çalışan ve kendisini hoca olarak tanıtan bir kişi 'koronavirüsü tedavi ediyor' yalanıyla muska yazıp, paralarını aldı. Müşteri kılığına giren polis, sözde sahtekar hocayı suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fikret G. (61) adlı kişinin, ilçede irtibata geçtiği kişilerin dini duygularını kullanarak, muska yazdığını tespit etti. Sözde ‘hoca’nın, güvenini kazandığı kişileri para karşılığında hastalık tedavisi, ayrılan çiftleri barıştırma, büyü bozma ve kısmet açma gibi bahanelerle dolandırdığını belirleyen emniyet ekipleri, hemen harekete geçti.
Sahte imamın son günlerde dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı da muska yazdığı belirtildi.
Sözde ‘hoca’ ile müşteri kılığında irtibata geçen polis, 4 Nisan Cumartesi günü için randevu istedi. Polisi ‘müşteri sanan sahte ‘hoca’, arayan emniyet ekiplerine saat 15.00’e randevu verdi.