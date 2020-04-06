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Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koronavirüs çağrısı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu koronavirüs başta olmak üzere gündeme ilişkin değerlendirme ve önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Davutoğlu sosyal medyada yayınlanan konuşmasında hükümetin koronavirüs tedbirlerini eleştirdi.

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''Buradan devleti yönetenlere sesleniyorum’’ diyen Davutoğlu ''günlük tepkilere göre karar değiştirmeyin. Bu tedbirlerin daha önce alınmış olması gerekiyordu. Salgının PİK noktasına ulaşması beklenmemeliydi. Maske satmak devletin işi değildir’’ dedi. İşte Davutoğlu’nun o açıklamaları:

Buradan devleti yönetenlere sesleniyorum, bütün bir ekonomiyi kuşatacak sistematik tedbirleri alın, günlük tepkilere göre karar değiştirmeyin. Bu tedbirlerin daha önce alınmış olması gerekiyordu. Salgının PİK noktasına ulaşması beklenmemeliydi.

Maske satmak devletin işi değildir

Sınırlı sokağa çıkma yasağını haftalar önce savunduk. Maske satmak devletin işi değildir. Eğer maske zaruriyse maske sağlamak devletin vazifesidir. Tepki gelince harekete geçtiler, neden baştan düşünülmez? 2020 bütçesi revize edilmelidir. Bütçe revizyonu süratle başlamalıdır. Köprü ve otoyollara hazine garantili ödemeler bir süre ertelenmelidir.

Kan verilmesi gereken bir hastanın kanını almaya kalkarsanız...

Devletin en üst makamdan çıkıp yardım etmesi amaç ve yöntem yönünden yanlıştır. Kan verilmesi gereken bir hastanın kanını almaya kalkarsanız yanlış tedavi yapıyorsunuz demektir. Tekalif-i Milliye benzetmesi yanlış ve tehlikelidir. 18 yıllık bir tek parti iktidarının, 18 yıllık sürecin sonunda söylemi bu olmamalıdır. Yardımları yerel yönetimler, hangi görüşten olursa olsun STK'lar yapmalıdır. Biz de Gelecek Partisi olarak bu seferberliğe katılmaya hazırız. Bütün bir insanlık sınavdan geçiyor. Eminim bu aziz millet bu sınavı başarıyla atlatacaktır.

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