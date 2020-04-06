Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber taburcu oldu

Hastanede koronavirüs tedavisi gören eski milli kaleci Rüştü Reçber, taburcu oldu.

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28 Mart'ta hastaneye kaldırılan eski milli kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi. Eski milli kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde taburcu edildi.

'Hastalığı ağır geçiriyor' denmişti



Kariyerinde Fenerbahçe, Barcelona ve Beşiktaş formaları giyen ve hakkında hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğine yönelik de iddiaların bulunduğu Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olduğu evinde izolasyon sürecine devam edeceği öğrenildi.

Eşi duyurmuştu



Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber, 28 Mart'ta 46 yaşındaki futbol adamının testlerinin pozitif çıktığını belirterek hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.