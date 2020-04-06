Esra Balamir koronavirüs hastalığını Kanal D'de anlattı belirtileri bakın ne olmuş
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, koronavirüsün kendisinde gösterdiği belirtileri Kanal D'de Neler Oluyor Hayatta canlı yayınında anlattı.
Demet Akalın'ın yakın arkadaşı olan Esra Balamir'in geçtiğimiz günlerde koronavirüs testinin pozitif çıktığı ortaya çıktı. Ünlü sunucu Balamir, bugün Kanal D'de yayımlanan Neler Oluyor Hayatta programına görüntülü bağlanarak canlı yayında koronavirüs hastalığını anlattı.
18 gündür evde karantina altında olduğunu söyleyen Esra Balamir, koronavirüs hatalığının kendisinde hangi belirtileri gösterdiğine dair bilgi de verdi. Balamir, canlı yayında şunları söyledi:
"Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler.''
''Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."