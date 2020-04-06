Esra Balamir koronavirüs hastalığını Kanal D'de anlattı belirtileri bakın ne olmuş

''Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."

İşte Esra Balamir'in açıklamaları