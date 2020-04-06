Ziraat Bankası destek kredisi 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası'ndan 6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi çekebilmek mümkün olacak. Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL kredi başvurusu ile 6 ay ödemesiz kredi avantajından faydalanabilirsiniz.P eki, 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır

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Bireysel temel ihtiyaç kredisi ile 10 bin liraya kadar kredi başvurusu yapılabiliyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleşebilen 10 bin TL kredi başvurusu ile 6 ay ödemesiz kredi avantajından faydalanılabiliyor. 36 ay vade ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden temel ihtiyaç kredisi çekebilecek olan vatandaşlar, 6 aylık kısmını ertelemeli, 30 aylık kısmını ise aylık taksitlerle ödeyecek. Peki, 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır

6 ay ödemesiz bireysel ihtiyaç kredisi başvurusu ile 10 bin TL kredi çekebilmek mümkün olacak. İhtiyaç durumuna göre 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira kredi çekebilecek olan vatandaşlar, 36 aylık taksit döneminin 6 aylık kısmını ödemesiz geçirecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden çekilebilecek olan tutar, aylık en fazla 376 lira olarak geri ödenecek. Peki, 10 bin TL kredi başvurusu için neler yapmak gerekecek? İşte, 6 ay ödemesiz kredi hakkında detaylı bilgiler

VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.

Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.

6 ay nefes olacak

Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.

Başvuru için dikkat!

Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.

Geri ödeme nasıl olacak?

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek

.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.