PTT maske ücretsiz kimler alabiliyor ePttAVM başvuru ekranı

Koronavirüs illetinin ülkemizde her geçen gün artmasının ardından 20-65 yaş arası vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı ePttAVM üzerinden vatandaşlara haftada 1 paket ücretsiz maske vereceğini duyurdu. Peki ePttAVM ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? ePttAVM ücretsiz maske başvurusu formu nasıl doldurulur?

Abone ol

Tüm dünyayı saran koronavirüs illeti ülkemizi de sarstı. Her geçen gün artan vaka ve ölüm sayısının ardından Sağlık Bakanlığı her geçen tedbirleri arttırdı. Son olarak 20-65 yaş arası vatandaşlara dışarıda maske takma zorunluğu getirildi.

Maske eksiği olan vatandaşları sevindirecek haber ise T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi. Artık maskesi olmayan vatandaşlar ihtiyaçlarını PTT'den üzerinde karşılayacak. PTT vatandaşların kapısına kadar ücretsiz maske gelecek.

Peki ePttAVM ücretsiz maske nasıl alınacak, kimler ücretsiz maske alabillecek ve ePttAVM ücretsiz maske başvuru formu nasıl doldurulacak? İşte vatandaşların merak ettiği soruların cevabı...

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın almış olduğu karara göre online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak.

Vatandaşlar, her hafta 1 paket (5 adet) 3 katlı cerrahi maske alabilecek. Ücretsiz maske temini 65 yaş ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamayacak.

ePTTAVM İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için maske.epttavm.com adresine giriş yapabilirsiniz

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamamaktadır.

T.C kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

Ücretsiz maske açıklamasının ardından birçok vatandaş siteye giriş yapınca ePttAVM sitesi çöktü. Maske başvurularının artık e-devlet üzerinden yapılacağı açıklandı.