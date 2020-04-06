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Bursa Adliyesi'nde 17 memurun koronavirüs test sonuçları açıklandı

İhlas Haber Ajansı

BURSAA Adliyesi'nde geçen hafta bir bayan memurun korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine alarm durumu arttırıldı. Memurun birlikte görev yaptığı İnfaz Bürosu’nda 17 memurun testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

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Bursa Adliyesi İnfaz Bürosu'nda görevli bir memur yüksek ateş şikayetiyle geçen Perşembe hastaneye başvurdu. Bayan memurun testinin pozitif çıkması üzerine tedavi süreci başlatıldı.

Ancak bayan memurla birlikte çalışan o bürodaki 17 kişi daha tespit edilerek karantina işlemleri başlatıldı. Bu arada 17 memurun da testleri yapıldı.

Sağlık Müdürlüğü'nce yapılan test sonuçlarına göre karantinadaki 17 memurun sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.
Öte yandan Bursa Adliyesi'ndeki dezenfekte işlemleri de yoğunlaştırıldı

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