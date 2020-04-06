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Olayın adresi Esenyurt! PTT önünde sosyal mesafesiz kalabalığa polis engeli

İSTANBUL Esenyurt'ta polis ekipleri biner liralık yardım parası için PTT önünde bekleyerek mesafe kuralına uymayan vatandaşları sıraya koydu.

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Esenyurt'ta ihtiyaç sahibi ailelere biner liralık yardım parasının evlere getirileceğinin açıklanmasına rağmen bazı vatandaşlar PTT önlerinde yoğunluk oluşturdu.

Polis ekipleri sosyal mesafe kuralına uymayan kalabalığı aralıklı şekilde sıraya soktu, sosyal yardım almak için bekleyenleri de evlerine geri gönderdi.

Yardımlar evlerine gönderilecek

Sabah saatlerinde bazı vatandaşlar ihtiyaç sahibi ailelere verilecek biner liralık sosyal yardım parasının evlere getirilecek olmasına rağmen Esenyurt PTT önünde sıraya girdi.  Vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyaran polis ekipleri , sosyal yardım için bekleyen vatandaşları bilgilendirerek yardımların evlerine getirileceğini söyledi. 

Sosyal mesafe kuralı

Sosyal yardım için bekleyenler evlerine geri dönerken, diğer işlemler için bekleyen kalabalıkta sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla sırada beklemeleri sağlandı.

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