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Almanlar’dan Müslüman gençlere koronavirüs teşekkürü 

Demirören Haber Ajansı

Almanya'da koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkamayan risk grubundaki yaşlıların imdadına Müslüman gençler koştu. Müslüman gençler Alman komşularının kapılarını çaldı, ihtiyaçlarını sordu. Durum karşısında şaşıran Almanlar ise olay karşısında “  Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Sizden özür dilerim” dedi.

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Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı.

Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, “Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?” diyerek ağlamaya başladı. Göz yaşlarına boğulan Alman vatandaşı, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz.” ifadelerini kullandı. Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının  gözyaşları içinde kaldığını görünce, “Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık” dedi. Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu. 

"Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık"

Bilgili, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı komşularımıza yardım ettiklerini belirterek, “Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık. İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, ‘normal şartlarda tekrar bekleriz dediler” ifadelerini kullandı.

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