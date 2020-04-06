Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanan hangi burç ne yapar? İşte Covid-19 falı...
Koronavirüs salgını nedeniyle eve kapandık... Hangi burç insanı evde kaldığı bu günlerde ne yapar? İşte burçlara göre koronavirüs falınız...
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'nin büyük bir bölümü eve kapandı. Kimi 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gibi yasal zorunluluktan kimi de salgından korunmak için. Peki eve kapanan insanlar ne yapıyor? Günlerini nasıl geçiriyorlar? Sosyal medyada burçlara göre insanların neler yaptıklarının haritası çıkarılmış... Hangi burç düz duvara tırmanıyor, hangi burç sürekli eve yiyecek stoğu yapıyordur? Hangi burç kitap okurken, hangi burç etrafa panik havası salıyordur? İşte burçlara göre korona günlerinde evde yapılanlar...
Koç Burcu
Koronavirüs günlerinde eve kapalı kalınca ne yapar?
Tek başına dans edip stres atar....
Boğa Burcu
Boğa Burcu insanları karantina nedeniyle evde kaldığı günlerde ne yapar?
- Stokladığı tüm yemekleri 2 günde bitirir...
Yengeç Burcu
Yengeç Burcu olanlar koronavirüs korkusuyla mecburen evde kapalı kaldıkları zaman ne yapar?...
- Sabah akşam Netflix takılır