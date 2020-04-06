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İBB sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı! İmamoğlu açıkladı

İSTANBUL Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal yardım miktarının 775 milyon liraya çıkarıldığını duyurdu.

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Periscope'tan yaptığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Ekrem İmamoğlu, "Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak." açıklaması yaptı.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Evden çıkmamamız gerekiyor"

Toplumun yüzde 64'ünün sokağa çıkmayla ilgili bir sorunu yok. Ancak hepimiz sanki bu tecrit kendimize uygulanıyormuşçasına evden çıkmamamız gerekiyor. Toplu taşımayı hazır tutuyoruz ama bunu görevi olan insanlara kolaylık sağlamak.

Durdurulan metro seferleri

Bugün yüzde 25 yoğunluğa müsaade etmediğimiz toplu taşıma süreçlerinde bugünden itibaren çok aza inmiş moda ve İstiklal Caddesi tramvaylarını iptal ettik. Kabataş- Taksim hattını da durdurduk. Bu hatlarımızın kullanımı neredeyse yüzde 1'e inmişti. Yüzde 5'e kadar düşen metro hattı kullanımından dolayı , saat 21'den itibaren metroları artık kullanamayacaksınız.

"Tüm maske stoğumuzu halka dağıtıyoruz"

100 bine yakın maskeyi kullanım için duraklarda hazır tutuyoruz. Tüm maske stoğumuzu halka dağıtıyoruz. Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 20-65 yaş arasındaki vatandaşlarımıza maske dağıtılacak.

Sahra hastaneleri 

Sahra hastaneleriyle ilgili çalışmaları başlattık. Yenikapı, Maltepe, Beylikdüzü balık halinin bunun için uygun mekânlar olduğunu düşünüyoruz. İnşallah gerek olmaz ama olması halinde sahra hastanelerinin hazır olmasını önemsiyorum.

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