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VakıfBank'tan koronavirüs hamlesi! Kredi kartı borçlarını erteledi

VakıfBank, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 bin müşterinin 305 milyon liralık kredi kartı borcunu erteledi.

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Ekonomik anlamda sıkıntı çeken müşterilerini rahatlatacak bir adım atan Vakıfbank, kredi kartı borçlarını erteledi.

Konuya ilişkin açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik" diye konuştu.

"Kredi ödemesini öteledik"

200 bin bireysel müşterilerinin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini ertelediklerini belirten Üstünsalih, "KOBİ, ticari ve kurumsal ölçekte 19 bin müşterimizin 14,5 milyar lira tutarındaki kredisini öteledik" bilgisini verdi.

"Mobil işlemler 34 milyon adet arttı"

Üstünsalih, açıklamasını şöyle tamamladı: Müşterilerimiz VakıfBank Mobil'i bu süreçte aktif olarak kullandı. Mart ayında şubat ayına göre işlem sayısında yüzde 15,3 artış gerçekleşirken, yapılan işlemler ise 34 milyon adet arttı.

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