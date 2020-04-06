Fenerbahçe'de Caner Erkin Gökhan Gönül bombası

Fenerbahçe yönetimi, başkan Ali Koç'un 'Türkiye'nin en iyi bekleri' dediği Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Yaşanan corona virüsü salgınına rağmen yeni sezonun kadro planlamasına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de gündemin en sıcak iki ismi Caner Erkin ve Gökhan Gönül. "2016'da en iyi iki yıldızımızı ezeli rakibimize kaptırdık" diye sürekli dert yanan Başkan Ali Koç bizzat düğmeye bastı.

Beşiktaş'la anlaşamadılar

Siyah-Beyazlı yönetim, sezon sonunda serbest kalacak olan iki futbolcunun menajerleriyle masaya oturmaya hazırlanıyor. Caner ve Gökhan, Beşiktaş'la yeni sözleşme için henüz anlaşma sağlayamadı.





"Gelin futbolu yuvanızda bırakın"

Fenerbahçe'nin iki eski yıldızına, "Gelin futbolu yuvanızda bırakın" diyeceği ifade ediliyor. Ali Koç'un hem Gökhan'ı hem Caner'i takıma kazandırma konusunda çok istekli olduğu öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi, iki futbolcuyla önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.





Gökhan Gönül'e liderlik

Yönetim, 31 yaşındaki Caner'e 2 yıllık sözleşmeyle senelik 1.2 milyon euroluk bir teklif götürecek. Caner, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor. Gökhan Gönül'ünde futbolu Fenerbahçe'de bırakmak istediği öğrenildi. Yönetim Gökhan Gönül'e saha içerisinde liderlik görevi vermeyi düşünüyor.

Bedelsiz gittiler

2016 yılında bedelsiz olarak Beşiktaş'a kaptırdığı iki yıldızının yerini bir türlü dolduramayan Fenerbahçe, o günden bu yana savunmanın sağında ve solunda çok büyük sıkıntılar yaşadı.