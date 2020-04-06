Kocaeli'de KOAH hastası koronavirüsten öldü

KOCAELİ'de KOAH hastalığıyla mücadele eden Özgür Eryıldırım'ın, koronavirüs (kovid-19) testi pozitif çıkınca hemen tedaviye başlandı. Ancak Özgür Eryıldırım mücadeleye daha fazla dayanamadı, hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

Kocaeli'nin Derince ilçesinde belediyede çalışan, 43 yaşındaki KOAH hastası Özgür Eryıldırım koronavirüse yakalanmasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Derince Belediyesi’nde çalışan, 2 çocuk babası Özgür Eryıldırım, geçen ay rahatsızlanması üzerine hastanede tedaviye alındı. KOAH rahatsızlığı bulunan ve yapılan test sonucu koronavirüs tespit edilen Eryıldırım, tedavi gördüğü Seka Devlet Hastanesi’nde bugün yaşamını yitirdi.

"Kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz"

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Eryıldırım’ın ölümünün üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Koronavirüs salgını dolayısıyla hastanede tedavi görmekte olan belediye çalışanlarımızdan Özgür Eryıldırım kardeşimizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Zabıta Müdürlüğü'müz bünyesinde 10 yıldır görev yapan Özgür kardeşimize yüce Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Tüm halkımızdan ricam koronavirüsle mücadelemiz esnasında evlerinde kalarak bizlere destek olmaları. Yaşadığımız acıların tekrarlanmaması için evde kal çağrılarına uyalım ve mümkün olduğunca dışarı çıkmayalım. Başımız sağ olsun" dedi.