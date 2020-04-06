Almanya'da Türkler gönülleri fethetti : Biz sizi hiç böyle bilmiyorduk

ALMANYA'da koronavirüs vaka sayısı 100 bini geçerken, risk grubunda olan ve evinden çıkamayanların yardımına Türkler koştu.

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Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Türk dernekleri tek bir çatıda toplanarak, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan yaşlılara yardım eli uzattı. Kapısını çalan Müslüman gençleri karşısında gören Alman vatandaş, “Siz gerçekten camiden mi geliyorsunuz?” diyerek ağlamaya başladı.

Göz yaşlarına boğulan Alman vatandaşı, “Onca yıldır ben sizi yanlış tanımışım, sizleri hiç böyle bilmiyordum. Özür dilerim. Meğer ne kadar da yardımsevermişsiniz.” ifadelerini kullandı.

Yardım ekibinde bulunan Osman Bilgili komşularının gözyaşları içinde kaldığını görünce, “Asıl biz karşılaştığımız tabloya şaşırdık” dedi. Bilgili, ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Komşuna yardım et

Bilgili, din, ırk, cinsiyet ayırımı yapmadan koronavirüse karşı komşularımıza yardım ettiklerini belirterek, şunları anlattı:



-“Bizler arkadaşlarla koronovirüs sebebiyle risk gurubunda olan yaşlılara yardım için ülke genelinde yapılan ‘Komşuna yardım et’ kampanyasını Wiesbaden şehrinde başlattık, devam ediyoruz. Daha çok yaşlı ve yardıma muhtaç insanları tespit edip, cami gençleriyle kapılarını çalarak ihtiyaçları var mı diye soruyoruz. Müslüman, Hristiyan ayırımı yapmadan yüzlerce yaşlı insana ulaştık.

-İnsanların çoğu hatırlarını sormamızdan oldukça memnun ve şaşkınlıkla bizi yanlış tanıdıklarını ifade ediyorlar. Bazı Almanlar gönderdikleri mektupla bizlere teşekkür ettiklerini yazdılar. Ayrıca bu kriz döneminde özveriyle çalışan şehrimizdeki Paulinen Hastanesi çalışanlarına kumanya hediye paketleri verdik. Doktorlar, yaptığımız bu ziyaretten oldukça memnu oldular, ‘normal şartlarda tekrar bekleriz dediler”