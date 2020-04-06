Avrupa'da maske savaşları başladı Türkiye ise bedava dağıtıyor

Koronavirüsün yayıldığı ve her gün binlerce ölüm haberinin geldiği Avrupa ülkelerinde maske savaşları başladı. Virüsün yayılmasıyla birlikte birçok ülke birbirinin maskesine el koyarken; Türkiye, kendi halkının adresine bedava maske gönderiyor.

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Dünya üzerinde hızlı yayılım gösteren ve günlük binlerce insanın canını alan ölümcül virüs korona, devletleri de birbirine düşürdü.

Maske savaşı

Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor.Almanya, satın aldığı maskelere ABD’nin el koyduğunu iddia etti; Fransa’nın ise İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koyduğu bildirildi. Çekler de İtalya'nın maskelerine el koydu.

Avrupa'da kriz çıktı

Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı.İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada; Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere, Fransa'nın el koyduğu bildirildi.

Amerika 4 katını teklif ediyor

Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer; ABD’nin, Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.Fransızlar da Amerikalıların, kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.

Türkiye halkına ücretsiz maske gönderiyor

Dünya üzerinde ABD ve Avrupa'da maske savaşları devam ederken; Türkiye, sosyal devlet olmanın bilincinde hareket ederek koronadan dolayı halkını mağdur etmedi.Birçok ülke maske için birbiriyle dövüşürken Türkiye, ürettiği maskeleri vatandaşın ayağına ücretsiz olarak teslim ediyor.