HABER /  DÜNYA

Avrupa'da maske savaşları başladı Türkiye ise bedava dağıtıyor

Koronavirüsün yayıldığı ve her gün binlerce ölüm haberinin geldiği Avrupa ülkelerinde maske savaşları başladı. Virüsün yayılmasıyla birlikte birçok ülke birbirinin maskesine el koyarken; Türkiye, kendi halkının adresine bedava maske gönderiyor.

Abone ol

Dünya üzerinde hızlı yayılım gösteren ve günlük binlerce insanın canını alan ölümcül virüs korona, devletleri de birbirine düşürdü.

Maske savaşı

Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor.Almanya, satın aldığı maskelere ABD’nin el koyduğunu iddia etti; Fransa’nın ise İtalya ve İspanya’ya gönderilen maskelere el koyduğu bildirildi. Çekler de İtalya'nın maskelerine el koydu.

Avrupa'da kriz çıktı

Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı.İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada; Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere, Fransa'nın el koyduğu bildirildi.

Amerika 4 katını teklif ediyor

Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer; ABD’nin, Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.Fransızlar da Amerikalıların, kendi önerdiklerinin 3-4 katı fiyatlar teklif ederek işlerini bozduklarını savundu.

Türkiye halkına ücretsiz maske gönderiyor

Dünya üzerinde ABD ve Avrupa'da maske savaşları devam ederken; Türkiye, sosyal devlet olmanın bilincinde hareket ederek koronadan dolayı halkını mağdur etmedi.Birçok ülke maske için birbiriyle dövüşürken Türkiye, ürettiği maskeleri vatandaşın ayağına ücretsiz olarak teslim ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İspanya'da Koronavirüs vakasının görülmediği tek yer Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de Caner Erkin Gökhan Gönül bombası
Dünya'da Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de immum plazma tedavisi yapıldı haberler iyi
86 yaşında koronayı yenen Resmiye Işık, beyin kanaması geçirdi
VakıfBank'tan koronavirüs hamlesi! Kredi kartı borçlarını erteledi
İBB sosyal yardım miktarını 775 milyon liraya çıkardı! İmamoğlu açıkladı
Şanlıurfa'da 3 bin kişi karantinaya alındı 4 mahalle ve 4 binada var
ÖNCEKİ HABERLER
Almanya'da Türkler gönülleri fethetti : Biz sizi hiç böyle bilmiyorduk
Edirne Uzunköprü'de toplu ulaşım 15 gün durduruldu
Aydın'da üç çocuk babasını kozalak toplarken ecel yakaladı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı ilk ve orta öğretim bursluluk sınavında ne sorulacak
10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır geri ödeme şartları neler?
Berat Kandilinde oruç tutulur mu oruca nasıl niyet edilir?
Yorumlar 29 yorum