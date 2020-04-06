Türkiye koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı en az rastlanan ülkeler sıralamasında ikinci

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken Türkiye 100. vakanın ilanından bu yana hastalığın en hızlı yayıldığı ülke oldu. Ancak ölü sayısı oranında (En az rastlanan ülkeler sıralaması) Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sitesinde yer alan verilere göre Türkiye koronavirüsün en çok görüldüğü 9'uncu ülke oldu. Siteye göre Türkiye; 100. vakanın ilanı sonrası enfekte hasta sayısındaki artışta ilk sırada yer alıyor.

Almanya'dan sonra en iyi

Virüsle enfekte kişi sayısındaki hızlı tırmanışa rağmen ölü sayısı oranı ise ilk 10 ülkeye kıyasla Almanya'dan sonra en iyi durumda. Türkiye'nin, Almanya'nın ardından ilk 10 ülke arasında ölüm oranı düşüklüğünde en iyi ikinci ülke olması sevindirdi. 1 Nisan'daki verilere göre, her 100 hastada 1.58'inin hayatını kaybettiği Türkiye'de, 5 günlük dilimde oranın yaklaşık yüzde 25 artış göstererek 2.12'ye çıkması ise dikkat çekti.

Türkiye en hızlı tırmanan ülke

Cumhurbaşkanlığı'nın verilerine göre tüm dünyada ilk 100 vaka sonrası korona enfekte kişi sayısı artışında Türkiye tüm ülkelerin ilerisinde yer alıyor. Sitede yer alan 100. tanı sonrası tanı-gün grafiğinde Türkiye'nin, virüsün en çok etkilediği ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, İran gibi ülkelere göre enfekte hasta sayısında daha hızlı tırmandığı görülüyor. Diğer 9 ülke ile 18. gün itibarıyla rakamın kıyaslandığı grafikte Türkiye'yi sırasıyla İspanya ve ABD takip ediyor.

Ölüm oranı en düşük 2. ülke konumunda

Dünyada en çok vaka tespit edilen 9. ülke olan Türkiye, vaka sayısı ve ölüm oranı istatistiğinde ise en çok vaka kayda geçen ilk 10 ülke arasında dokuzuncu sırada yer alıyor.