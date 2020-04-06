Rize'de koronavirüs kapan hemşirelerin fedakarlığı alkışı hak etti

RİZE’de, yakalandıkları koronavirüs hastalığını atlatan hemşireler Ahmet Uysal (43) ve Derya Yazıcı (35), dinlenmeleri için verilen izne rağmen görevlerine döndü. 2 hemşire, hastaneye gelişlerinde alkışlarla karşılandı.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koroner yoğun bakım hemşiresi olan Ahmet Uysal ile enfeksiyon hemşiresi olan Derya Yazıcı'ya yaklaşık 15 gün önce koronavirüs testi yapıldı. İki hemşire de test sonuçları pozitif çıkınca tedavi altına alındı. Hastalığı atlatarak, sağlıklarına kavuşan hemşireler görevlerine döndü.

Arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan ikiliye, Sağlık İl Müdürü Dr. Mustafa Tepe ve Başhekim Doç.Dr. Gökhan Demiral, tedavilerini yakından takip eden Rize Valisi Kemal Çeber’in gönderdiği hediyeleri verdi.

Dinlensinler diye izin verdik ama kabul etmediler

İki hemşireye evde kalıp dinlenmeleri için izin verildi. Ancak hemşireler bu izni kabul etmeyip görevlerine dönmeyi seçtiler.

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, şunları anlattı:

“Onurlu görevlerini cansiperane bir şekilde ifa eden bazı sağlık çalışanlarımız koronavirüse yakalandı. Virüse yakalanan tüm personelimizin tedavileri gayet güzel ilerliyor. Bugün tedavisi bitmiş ve klinik olarak tamamen iyileşmiş iki personelimiz, arkadaşlarının yanına geri göndü. Bizlerin, biraz daha dinlenmeleri için izin vermemize rağmen, onlar nasıl ki cephede yaralanan ve sonradan iyileşen kahraman askerlerimiz gibi bir an önce arkadaşlarının yanına dönmek istediler. Kendilerine yürekten teşekkür ediyoruz”.

İlk başka korktum ama...

Hemşirelerden Derya Yazıcı, test sonucunun pozitif çıktığını ifade ederek, “İlk başta herkesin yaşadığı gibi, panik yaşadım ve korktum. Tedavi sürecime hemen başlandı. Kısa sürede sağlığıma kavuştum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Herkese bu sürecin umut olmasını istiyorum. Lütfen korkmayın ve cesur olun” diye konuştu.

Ahmet Uysal da kendisinde panik ile başlayan sürecin sonrasında hastanedeki tedavisinin tamamlandığını belirterek, “Kendimi karantinaya aldım. Şu an gayet iyiyim ve sağlıklıyım. Bana destek olan, ilgilenen herkese teşekkür ediyorum” dedi.