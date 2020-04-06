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Ordu'da kör kurşunla eşini öldürdü bir kez daha silahla oyun olmaz dedirtti

ORDU'da Gülcemal B, isimli yaşlı kadın, alkollü olan eşinin tabancayla oynaması üzerine çıkan kör kurşunların hedefi olarak hayatını kaybetti. Olay sonrası eş Cemal B. jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Ordu’nun Gölköy ilçesinde, 60 yaşındaki Gülcemal B. iddiaya göre, 64 yaşındaki eşi Cemal B.'nin elinde oynadığı tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vurularak, hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.00 sıralarında ailenin, Ahmetli Mahallesi’ndeki evinde yaşandı. İddiaya göre, gece yarısına kadar alkol alan Cemal B., elindeki tabancayla yatak odasına girdi. Oynamaya başladığı tabanca, iddiasına göre aniden ateş aldı. Tabancadan çıkan mermi, eşi Gülcemal B.’nin göğsüne isabet etti.

Gülcemal B., kanlar içinde yere yığılırken Cemal B.,112 Acil'i aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Gülcemal B.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılırken, eşi jandarma tarafından gözaltına alındı. 

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