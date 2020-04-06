Açık kapı yardım başvurusu nasıl yapılır? Açık Kapı nedir?

İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyen kişilerin kaymakamlıklar ya da ilgili ofisler üzerinden yapması gereken işlemler, Açık Kapı aracılığı ile yapılıyor. Peki, Açık Kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, Açık Kapı para yardımı sorgulama ve başvuru süreci

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Açık Kapı yardım başvurusu ile fiziki müracaatlar, yerini online müracaatlara bırakıyor. İhtiyaç ve yardım başvurusu yapmak isteyen kişilerin kaymakamlıklar ya da ilgili ofisler üzerinden yapması gereken işlemler, Açık Kapı ile birkaç adımda gerçekleştirilebiliyor. Peki, Açık Kapı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte, Açık Kapı para yardımı sorgulama ve başvuru süreci

Açık Kapı yardım başvurusu, İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu ekran üzerinden alınmaya devam ediyor. Vatandaşlar en üst düzeyde iletişimin kurulması amacıyla açılan Açık Kapı, valilikler ve kaymakamlıklarda bulunan ve yardım başvurusu yapılan birimlere müracaat için kullanılmaktadır.

AÇIK KAPI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yardım başvurusu için Açık Kapı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle, aşağıdaki linke tıklayın.

E-Devletiniz varsa E-Devlet ile başvuru yap, yoksa Başvuru Yap butonuna basın.

Başvuru ekranında TC Kimlik Numarası ile birlikte bazı bilgileriniz istenecektir. Bunları girin ve ben robot değilim butonunu işaretleyip onay kodu gönderin.

Sonraki ekranda karşınıza yardım başvurusu yapabileceğiniz bölüm gelecek. Buraya yardım başvurusu için taleplerinizi yazın ve başvurunuzu göndererek tamamlayın.

AÇIK KAPI NEDİR?

Açık Kapı başvuru ekranı, valilik hizmetleri, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik, din hizmetleri, eğitim, ekonomi ve sanayi, emniyet ve güvenlik hizmetleri, enerji, gıda tarım ve hayvancılık, tapu ve kadastro, kültür ve turizm, yerel yönetimler, orman ve su işleri, sağlık, sosyal hizmetler, gençlik ve spor ve birçok alanda başvuruların alındığı ekran olacak.

Başvurulan hizmet başlığı altında alt başlıklar da seçilerek detay verilebilecek. Eğitim durumu ve çalışma sektörü, başvuru konusu ile birlikte talep edilen hususlar arasında yer alacak.