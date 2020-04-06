Adalet bakanı açıkladı 12 hakim ve savcı ile 50 personel koronavirüse yakalandı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan (Covid-19) testleri pozitif çıktı." dedi.

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Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dördüncüsü bugün gerçekleştirildi.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında video konferans yöntemiyle yapılan toplantıya, HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Personel, ceza infaz kurumları ve noterliklerdeki alınan tedbirlerin değerlendirildiği toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.

Ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka yok

Toplantı sonrasında yazılı açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza infaz kurumları çatısı altında herhangi bir pozitif vaka bulunmadığını belirtti. Ceza infaz kurumlarına ilk kabullerde tek kişilik odada izolasyon uygulamasının sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Gül, yaklaşık 32 bin kurum personelinin vardiya sonrası barınma alanlarında izolasyona tabi tutularak hükümlü ve tutuklular dışında dışarıyla temasının da asgari seviyeye indirildiğini belirtti.

"12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı"

Bu süreçte fedakarca mesailerini sürdüren ceza ve tevkifevleri personeline teşekkür eden Bakan Gül, "12 hakim ve cumhuriyet savcısı ile 55 personelde yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.







Noterliklere gitmemeleri çağrısı

Noterliklerde tek numara-çift numara şeklindeki dönüşümlü çalışma modelinin sıkıntısız bir şekilde uygulandığını, yoğunluğun eskiye oranla yüzde 80 oranında azaldığını aktaran Bakan Gül, vatandaşlara acil bir işlem söz konusu değilse salgın tehlikesi ortadan kalkana kadar noterliklere gitmemeleri çağrısında bulundu.





"(Korona virüs bağlantılı) Cumhuriyet Başsavcılıklarınca 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlatıldı"

“Adaletin izolasyonu olmaz” ifadelerini kullanarak, salgın hastalık şartlarından kaynaklanan bu döneme özgü bir takım suçlara karşı da etkin mücadele edildiğini kaydeden Adalet Bakanı Gül, korona virüs bağlantılı olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının 66 ilde 750 kişi hakkında soruşturma başlattığını açıklayarak, "Bu kapsamda, Cumhuriyet Başsavcılıklarınca sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 568 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili olarak 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemleri ile ilgili 85 kişi, stokçuluk, karaborsa, kaçak tıbbi malzeme satmak suçundan da 89 kişi hakkında başlatılan soruşturmalar devam ediyor" dedi.



