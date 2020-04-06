Ekrem İmamoğlu duyurdu İBB'de koronavirüsten ikinci ölüm

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının en çok görüldüğü İstanbul'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle 1 İBB personelinin öldüğü açıklanmıştı. İkinci ölüm vakasını İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, duyurdu.

Ağaç AŞ çalışanı Süleyman İleri hayatını kaybetti

İmamoğlu, koronavirüs salgınında ikinci belediye çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı. İmamoğlu attığı tweette şöyle dedi:

Koronavirüse yakalanan porsenel sayısı 161'e yükseldi

“Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir"

Ne yazık ki, ikinci personelimizi de salgına kurban verdik. Bugün hayatını kaybeden Ağaç AŞ çalışanımız Süleyman İleri’ye Allah’tan rahmet, yakınlarına ve İBB ailesine başsağlığı dilerim. Covid19 testi pozitif çıkan personel sayımız 161’e çıkmıştır, tedavileri devam etmektedir. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 6, 2020

İGDAŞ personeli Bengal Demirel ölmüştü

İGDAŞ'ın Maltepe Hizmet Binasında görevli Bengül Demirel de 4 gün önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Türkiye'de koronavirüste son durum

12 Aralık'ta Çin'de tespit edilen Kovid-19, Türkiye'de ilk olarak 11 Mart günü tespit edildi. İlk günden bu yana geride kalan 27 günde ölü sayısı 574 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Koca, 181 bin 445 kişiye test yapıldığını bunlardan 27 bin 69'unun pozitif çıktığını açıkladı. Yoğun bakımdaki 1381 hastanın durumu ise ciddiyetini koruyor.